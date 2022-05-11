Россияне не готовы к военно-морской десантной операции, а угроза ракетных ударов есть - Одесская ОГА

Россияне не готовы к военно-морской десантной операции, а угроза ракетных ударов есть - Одесская ОГА

Ночь на среду, 11 мая, в Одессе и области прошла без обстрелов.

Узнает, что оккупанты государства-агрессора не готовы к военно-морской десантной операции. Впрочем, возможность ракетных ударов со стороны россиян остается высокой.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Дед кабаев" пока не успокаивается от своих поражений на фронте", — подчеркнул он.

По словам представителя ОГА, ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем остается напряженной.

"Усилена охрана государственной границы. Подразделения ВСУ готовы реагировать на любую, в том числе и вооруженную, провокацию", — отметил Братчук.

В обладминистрации также напомнили местных жителей о минно-взрывной опасности на черноморском побережье. "Враг также наносит удары по отдыхающей турической инфраструктуре, готовится открыть туристический сезон, но не в этом году", — добавил спикер ОВА.

Напомним, начались 77 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты не оставляют попыток захватить Донбасс: подробнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 11 мая.

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