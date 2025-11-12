Главком ВСУ Александр Сырский на Покровском направлении / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Реклама

Российские оккупанты не установили свой контроль над городом Покровск, оперативного окружения группировки Сил обороны Украины нет.

Об этом сообщил в среду, 12 ноября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после встречи с командирами на Покровском направлении.

По его словам, украинские военные делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника. На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже — уничтожение легкой вражеской техники.

Реклама

«Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных — для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых», — подчеркнул главком ВСУ.

Александр Сырский добавил, что поиск и уничтожение врага продолжается также на прилегающем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области.

«Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины», — подчеркнул он, отметив, что противник во время штурмовых действий пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

Напомним, россияне смогли прорваться на окраины Покровска, воспользовавшись густым туманом, который помешал работе украинских дронов.