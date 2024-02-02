За почти два года оккупации россиянам так и не удалось привести в порядок свои фейковые ЗАГСы на ВОТ. Причина остается неизменной – нехватка кадров.

Об этом пишет ЦНС.

По данным подполья, оккупационная администрация Запорожской области не может запустить полноценную работу отделов ЗАГС в Мелитополе, Энергодаре, Родах и Токмаке. Традиционно врагу не хватает людей, готовых сотрудничать.

"Из-за "освободителей" большинство населения покинуло регион, а из тех, кто вынужденно остался, желающих работать с врагом только маргинальное меньшинство. Следовательно, враг вынужден завозить своих работников", — отмечают в Центре.

Однако гарантировать социальную и физическую защиту РФ не может обеспечить даже гражданам. Более того, пребывание в Украине и преступная деятельность в поддержку оккупантов, конечно же, предполагает определенные последствия. От них никто не застрахован, так что рано или поздно придет время расплаты за содеянное.

Напомним, захватчики на ВОТ, не вовлеченные в боевые действия, будут участвовать в организации и проведении "выборов президента РФ". Россияне хотят продемонстрировать более 80% поддержки диктатора Владимира Путина.

Читайте также: