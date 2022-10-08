Россияне не могут понять, как грузовик со взрывчаткой заехал на Крымский мост

Российские спецслужбы выясняют, кто и при каких обстоятельствах пропустил на Крымский мост грузовик со взрывчаткой.

Представители российских спецслужб сейчас пытаются выяснить, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам источника издания, "возникают вопросы к очередному изменению, пропустившему грузовик, и к работе оборудования".

Известно, что на въезде в Крымский мост стоят стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, за которые отвечает управление ведомственной охраны Минтранса России. Они должны просвечивать все транспортные средства, и если груз покажется подозрительным, автомобили должны останавливать.

Досмотровые комплексы СТ-6035, как заявляется, могут фиксировать наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта. Инспекционно-досмотровые приборы показывают плотность металла, его инфракрасный спектр и другие параметры.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошел мощный взрыв, а затем – пожар.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошел частичный обвал двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена.

"Министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и железной дороге на Крымском мосту. В связи с событием оккупанты готовятся запустить паромную переправу.

Все подробности ЧП на Крымском мосту читайте в нашем материале.

Крымский мост нужно обезвредить, чтобы прервать поставки оружия из России в Крым

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