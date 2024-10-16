Россияне не могут восстановить свои сети в Украине – эксперт о ежедневных задержаниях от СБУ

По словам эксперта, россиянам не удается восстановить свои агентурные сети в Украине, потому что СБУ задерживает их кадры каждый день.

Россиянам так и не удалось восстановить свои сети в Украине. СБУ ежедневно задерживает работающих на врага.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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"Команда Малюка разгромила российские сети в первый год полномасштабного вторжения. И врагу так и не удалось восстановить свои позиции в Украине. С момента вербовки россиянами до задержания такого агента, как свидетельствуют данные многих расследований, проходит немного времени. Те, кто соглашается работать на РФ, практически гарантированно будут задержаны и надолго или навсегда сядут за решетку", – считает эксперт.

Политолог подчеркивает, что регулярное задержание целых сетей наводчиков важно и как оговорка для других российских приспешников.

"Россияне активно ищут новых агентов среди местного населения, как правило, используя для вербовки социальные сети. Либо среди тех, кто ищет быстрого заработка в Телеграмме, либо высчитывая пророссийские настроения предателей по комментариям", — акцентирует Черненко.

Экс-нардеп подчеркивает, что многим пойманным изменникам грозит пожизненное заключение или длительные тюремные сроки. "При этом ФСБ и ГРУ не спешит обменивать своих разоблаченных агентов, особенно из числа завербованных украинских граждан", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил "крот" ФСБ, который шпионил для РФ на северной границе. Речь идет о 40-летнем помощнике начальника отдела местного пограничного отряда, которого дистанционно завербовала ФСБ.

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