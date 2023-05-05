Россияне не останавливаются в обстрелах Сумщины: в пограничных громадах раздалось 90 взрывов

Стала известна ситуация в приграничных громадах Сумской области по состоянию на 21:00 4 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов пограничных громад.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано около 90 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской Великописаревской громад.

Юношеская громада: утром по территории общины россияне били из артиллерии – 5 взрывов. В результате обстрела повреждено одно частное домохозяйство.

Белопольская громада: был минометный обстрел – 7 взрывов. В результате обстрела повреждены два частных домохозяйства. Минометные обстрелы продолжились – 8 взрывов.

Хотинская громада: совершен минометный обстрел (10 взрывов). В результате обстрела поврежден дом культуры и 2 жилых дома.

Краснопольская громада: зафиксировано 12 взрывов из миномета.

Новослободская громада: были минометные обстрелы (16 взрывов). В результате одного из обстрелов (1 взрыв) получил ранения местный житель.

Миропольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).

Шалыгинская громада: россияне били из артиллерии – 13 взрывов.

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Напомним, что в ночь на 5 мая 2023 года по информации мониторинговых каналов, на Днепропетровщине и Запорожье работало ПВО.

В то же время в Херсоне были слышны взрывы.

Также мониторинговые каналы рассказали, откуда ждать угрозы.