"Россияне не оставляют ничего": армия РФ стирает Купянск с лица земли

Захватчики сбрасывают на город мощные авиабомбы.
Армия Российской Федерации пытается уничтожить Купянск в Харьковской области. оккупанты регулярно атакуют город КАБами.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.
"Левобережье уже фактически уничтожено. Вся критическая инфраструктура, вся гражданская инфраструктура. Каждое там предприятие оно уничтожено врагом. Мы видим тактику, что россияне не оставляют ничего, кроме выжженной земли", — подчеркнул чиновник.
По его словам, по центру города россияне сбрасывают управляемые авиабомбы, вес которых 1500 кг. Левобережье и окрестности города регулярно страдают от КАБ весом в 250-300 кг.
Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, готовится ли РФ к новому наступлению на Харьков. Он подчеркнул, что армия РФ пытается продвигаться в Харьковской области, чтобы взять областной центр под огневой контроль.
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