Россияне не отказались от идеи "референдума" в Херсонской области, работают путинские политтехнологи - ОВА

Оккупанты страны-агрессора России не отказались от проведения "референдума" на территории временно захваченной Херсонской области.

Пока точной даты проведения псевдореферендума по присоединению области к Российской Федерации нет. Впрочем, речь шла об 11, 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий в эфире телемарафона.

По его словам, причина того, что точная дата пока неизвестна, - это меткие действия Вооруженных сил, а также сопротивление людей. Ситуацию в Херсонской области Бутрий называет очень критической и напряженной.

"Орки усиливают террор против мирного населения. Они не отказались от проведения "референдума". Там политтехнологи работают, заехали разные группы, у которых задача – создавать фейковые картинки для пропагандистских российских каналов о том, что люди поддерживают и хотят жить в Российской Федерации..." - рассказал заместитель руководителя ОВА.

Как сообщалось, Москва все еще ожидает присоединения захваченных территорий к РФ. На временно оккупированные россиянами украинские территории приехали члены путинской партии "Единая Россия". Аналитики Института изучения войны отмечают, что именно поэтому функция "единороссов" – это подготовка к так называемым незаконным референдумам.

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