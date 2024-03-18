Россияне не отказались от массированных ракетных ударов: в ВСУ рассказали о паузе в атаках

Пауза может быть связана с выборами в РФ.

Армия агрессора России не отказалась от массированных ракетных ударов по Украине. Пауза же, вероятно, связана с выборами президента в РФ.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы тщательно отслеживаем активность и стратегической авиации, в частности. И понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50 – нет наводчика, разведывательного центра", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, последние "сделки" российской авиации были "не очень активными и не очень результативными". Впрочем, оккупанты не отказываются от ударов ракетами, ведь это "преимущество, которое они имеют".

Гуменюк отмечает, что эта ситуация сейчас находится на особом контроле. Также представительница отметила, что завтра, 19 марта, будет четыре недели, как вражеские ракетоносители не выходили на дежурство в морскую акваторию.

"Надо учитывать, что каждое предупреждение об опасности – это может быть очень активная авиация врага. Может быть привлечение и ракетоносителей (в море), потому что они там есть, они снаряжены. По всей вероятности, такая пауза может быть оправдана завершением этого ответственного для ных этапа — "выборов Путина", и последующим усилением агрессии, террора", — сказала Гуменюк.

Как сообщалось, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне приблизили мощность "Шахедов" к ядерному оружию. Теперь они способны разрушать многоэтажки от последнего до первого этажа.

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