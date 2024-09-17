Россияне не прекращают террор против мирного населения Сумщины: раздалось 73 взрыва

Враг продолжает уничтожать Сумскую область.
Стала известна ситуация на пограничных Сумской область по состоянию на 21:0016 сентября 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В течение дня россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы потерпели Николаевская, Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Ворожбянская, Краснопольская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.
- Николаевская громада: россияне нанесли удар КАБ (1 взрыв).
- Хотинская громада: враг ударил КАБ (3 взрыва).
- Белопольская громада: совершены удары КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва) и удары артиллерией (3 взрыва).
- Краснопольская громада: враг совершил удары FPV-дронами (2 взрыва) и атаку БПЛА (12 взрывов).
- Ворожбянская громада: совершены удары дроном-камикадзе типа "Шахед" (3 взрыва).
- Дружбовская громада: удары FPV-дронами (2 взрыва).
- Великописаревская громада: россияне совершили удары FPV-дронами (2 взрыва), КАБ (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Середино-будская громада: удары FPV-дроном (2 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).
- Юнаковская громада: россияне нанесли удары КАБ (11 взрывов).
- Новослободская громада: враг нанес удары КАБ (5 взрывов).
- Шалыгинская громада: обстрел из артиллерии (5 взрывов) и миномета (3 взрыва).
- Россияне не прекращают террор против мирного населения Сумской области.
"Вечером 16 сентября враг нанес авиационный удар по городу Конотоп, применив БпЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 17 сентября 2024 года россияне нанесли массированный удар по Сумам, а силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам.
Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.
Заметим, что днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.
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