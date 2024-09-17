Россияне не прекращают террор против мирного населения Сумщины: раздалось 73 взрыва

Стала известна ситуация на пограничных Сумской область по состоянию на 21:0016 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы потерпели Николаевская, Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Ворожбянская, Краснопольская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

Николаевская громада: россияне нанесли удар КАБ (1 взрыв).

Хотинская громада: враг ударил КАБ (3 взрыва).

Белопольская громада: совершены удары КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва) и удары артиллерией (3 взрыва).

Краснопольская громада: враг совершил удары FPV-дронами (2 взрыва) и атаку БПЛА (12 взрывов).

Ворожбянская громада: совершены удары дроном-камикадзе типа "Шахед" (3 взрыва).

Дружбовская громада: удары FPV-дронами (2 взрыва).

Великописаревская громада: россияне совершили удары FPV-дронами (2 взрыва), КАБ (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Середино-будская громада: удары FPV-дроном (2 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).

Юнаковская громада: россияне нанесли удары КАБ (11 взрывов).

Новослободская громада: враг нанес удары КАБ (5 взрывов).

Шалыгинская громада: обстрел из артиллерии (5 взрывов) и миномета (3 взрыва).

Россияне не прекращают террор против мирного населения Сумской области.

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"Вечером 16 сентября враг нанес авиационный удар по городу Конотоп, применив БпЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 17 сентября 2024 года россияне нанесли массированный удар по Сумам, а силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

Заметим, что днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.

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