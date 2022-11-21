Россияне не пускают экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов — "Энергоатом"

Рашисты ограничивают доступ экспертам Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС после обстрелов.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"По предложению генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в комментарии росСМИ заявил: "Если они захотят проверить объект, не имеющий ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано", – говорится в сообщении.

В то же время, Россия пытается обвинить в обстрелах Украину. "Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, скрывая таким образом показания своих преступлений", — отмечают в "Энергоатоме".

Обстрел ЗАЭС

Утром 20 ноября российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Там зафиксировали не менее 12 "прилетов" на площадку Запорожской АЭС.

В результате обстрела повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химбессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции.

Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга". Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.

В "Энергоатоме" объяснили, что оккупанты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

Генеральный директор МАГАТЭ "обратился к обеим сторонам конфликта" как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС".

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