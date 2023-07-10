Россияне не разрешают жителям оккупированных территорий общаться с жителями свободной Украины

оккупанты пытаются информационно изолировать временно оккупированные территории и запрещают местным общение с жителями свободной Украины.

В частности, в Луганской области для борьбы с утечкой информации о расположении войск врага оккупационная администрация грозит последствиями всем разговаривающим с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории.

Об этом пишет Центр Национального Сопротивления.

В частности, после ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага, в населенных пунктах Луганской области ужесточена проверка телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов.