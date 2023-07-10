Россияне не разрешают жителям оккупированных территорий общаться с жителями свободной Украины

оккупанты пытаются информационно изолировать временно оккупированные территории и запрещают местным общение с жителями свободной Украины.
В частности, в Луганской области для борьбы с утечкой информации о расположении войск врага оккупационная администрация грозит последствиями всем разговаривающим с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории.
Об этом пишет Центр Национального Сопротивления.
В частности, после ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага, в населенных пунктах Луганской области ужесточена проверка телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов.
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