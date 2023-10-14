Россияне не способны обеспечить проведение отопительного сезона на ВОТ востока

Оккупанты делают все, чтобы испортить жизнь украинцам этой зимой.

Российская оккупационная администрация не способна обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях. Прежде всего, речь идет о Донецкой и Луганской области.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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По данным источников в подполье, обеспеченность ВОТ востока Украины пресной водой составляет около 50% от минимальной потребности. Так, системы централизованного отопления жилых домов на ВОТ могут не получить достаточно пресной воды для успешного проведения отопительного сезона.

Кроме этого, добавляют в ЦНС, недостаток пресной воды делает невозможным возобновление производственных процессов на захваченных предприятиях на ВОТ, о котором трубят российские пропагандисты.

"Все оккупанты, которые уничтожили инфраструктуру на ВОТ и поставили местных жителей под угрозу замерзнуть в собственных домах, будут отвечать за свои действия. Списки работников российских оккупационных администраций уже есть в нашем распоряжении", — акцентируют в ЦНС.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе продолжается коммунальный кризис. Россияне не производят ремонты и не платят зарплаты коммунальщикам.

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