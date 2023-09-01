Россияне не спрячутся: в ГУР заинтриговали новым заявлением о дальнобойном оружии

Украина сейчас испытывает разное оружие, кроме того, о котором сказали ранее президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов.

В украинской разведке анонсировали новые высокоточные удары по РФ.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что между Украиной и РФ существует огромное отличие в подходе к применению оружия. Украина, в частности, делает ставку на современность, технологичность и высокоточность.

"Это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину", — сказал представитель украинской разведки.

Кроме того, Юсов признался, что Украина сейчас испытывает и другое оружие, кроме того, о котором сказали ранее президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов. По его словам, эти средства поражения высокоточны и высокоэффективны.

"Результаты упомянутого средства и других, которые сейчас используются, хорошие и положительные. Можно сказать, что продолжение будет", — отметил Юсов.

На вопрос о том, куда сможет доставать новое украинское дальнобойное оружие, представитель разведки ответил так: "Давайте не будем сейчас облегчать задачу ГРУ ГШ, пусть они самостоятельно изучают все эти вещи. В любом случае речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Думать, что если озвучено расстояние 700 километров, то они спрячутся на расстоянии 800 километров, или 1000 — для них точно нет никаких оснований".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, нанесшим удар по территории РФ.

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