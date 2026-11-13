Россияне не успевают до зимы реализовать планы Путина: командующий ДШВ оценил ситуацию на фронте

Командующий ДШВ Олег Апостол / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Темпы продвижения российских войск на фронте существенно снизились по сравнению с предыдущими периодами. Несмотря на продолжение наступательных действий, противник не демонстрирует стремительных оперативных успехов, позволяющих ему быстро развивать наступление.

Об этом заявил командующий ДШУ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

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«Наступление очень сильно замедлилось», — отметил Апостол.

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По его мнению, одной из причин замедления являются значительные потери противника, влияющие на способность российских подразделений поддерживать интенсивность боевых действий.

Командующий также обратил внимание, что захват отдельных небольших позиций в течение длительного времени не обязательно означает достижение оперативного успеха:

«Если он за месяц возьмет одну посадку, это не есть какой-то оперативный успех, на котором можно что-то развивать».

В то же время командующий признал, что российская армия продолжает использовать преимущество в человеческих ресурсах для поддержки наступательных действий.

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Ситуация на фронте — последние новости

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов.

Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, однако находится под контролем украинских сил обороны. По его словам, украинская сторона не видит преимущества российской армии или неожиданных изменений на поле боя. В то же время, Россия усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты и железную дорогу.

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