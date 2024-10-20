Россияне не вернули тело умершей в плену журналистки Виктории Рощиной: что пытаются скрыть

Причины смерти журналистки неизвестны.
Россияне могут затягивать возвращение тела погибшей в плену журналистки Виктории Рощиной для того, чтобы скрыть следы преступления.
Такое мнение высказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в комментарии "Суспільне".
Он отметил, что в рамках обмена 18 октября тело журналистки не было возвращено.
"Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощины по поводу репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем", — отметил Яценко.
По его словам, причины смерти журналистки до сих пор неизвестны так же, как неизвестно, были ли к ней применена пытки. Однако затягивание репатриации может свидетельствовать о попытке российской стороны скрыть следы предполагаемого преступления.
Напомним, о смерти журналистки Виктории Рощиной в российском плену стало известно 10 октября. Украинские прокуроры доквалифицировали открытое по факту ее исчезновения уголовное производство – военное преступление, соединенное с умышленным убийством.
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