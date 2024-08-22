Россияне не воспринимают Украину как независимое государство: в этом убеждены 76% опрошенных украинцев

Такие оценки преобладают среди всех социально-демографических групп респондентов, независимо от возраста, пола, типа населенного пункта, уровня образования и доходов.

Россияне не воспринимают Украину как независимое суверенное государство. В этом убеждены 76% украинцев.

Об этом свидетельствует общенациональный опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, который проводился с 8 по 15 августа 2024 года.

На вопрос "Воспринимают ли россияне Украину как независимое суверенное государство?", 43% респондентов однозначно ответили, что "нет", еще 33% — "скорее нет".

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По данным социологов, такие оценки во всех социально-демографических группах респондентов, независимо от их возраста, пола, типа населенного пункта, уровня образования и доходов.

В региональном разрезе мнение о том, что россияне не воспринимают Украину как независимое и суверенное государство, также доминирует во всех макрорегионах, однако показатели несколько отличаются.

Так, наибольшее убеждение распространено в центре (80,5%) и на западе (78%) и несколько реже упоминается на юге (72%) и востоке (66%), хотя и там составляет абсолютное большинство.

Опрос проводился методом face-to- face. Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним, после 2017 года количество украинцев, считавших себя с россиянами "братскими народами", упало с 27% опрошенных до 3%.

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