Россияне не восстанавливают захваченные населенные пункты, доверие к оккупантам теряется — Гайдай

Впрочем, до сих пор обещания остаются лишь обещаниями в захваченной Попасной, которую с февраля россияне стирали с лица земли, а в мае оккупировали.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Несколько месяцев звучали громкие обещания, пока не приняли решение оставить все, как есть. То есть вообще не восстанавливать разрушенный населенный пункт. За два месяца отопительный сезон. Однако ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего. И не будет, потому что не успеют", — подчеркивает Гайдай.

По его словам, поверив пропаганде, некоторые жители после эвакуации вернулись домой. Впрочем, увидев своими глазами разруху, поехали снова.

"Люди (Ред.) побыли несколько дней, увидели, что выполняются только показательные вещи для телевидения, и решили эвакуироваться второй раз. Доверие к оккупационным властям постепенно теряется", — говорит глава ОВА.

Как сообщалось, на временно оккупированных Россией территориях проукраинские активисты не дают россиянам забыть о том, где они. В Лисичанске появились партизаны. Проукраинские жители — "добрые люди" расклеили листовки с "приветами" оккупантам и коллаборантам.

Читайте также: