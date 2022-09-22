Россияне не выпускают мужчин с оккупированных территорий в сторону Запорожья

В четверг, 22 сентября, оккупанты не разрешили выезд мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосте во временно захваченной Васильевке.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"На сегодняшний день подтверждена информация, что в Васильевке не пропускают до выезда в сторону Запорожья мужчин призывного возраста от 18 до 35 лет. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем прежде всего к мужчинам покинуть оккупированную территорию", — посоветовал он.

Федоров призвал немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту "Крым — Грузия".

"В 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. То же они поступят и на ТОТ Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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