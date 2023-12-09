Россияне недооценивают угрозу от украинских агентов в РФ — аналитик о ликвидации Кивы

Российские спецслужбы недооценили возможности украинских контрразведывательных органов. Поэтому такие случаи, как убийство коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы на территории России, становятся неожиданными для них.

Предатель Илья Кива скорее всего даже не догадывался, что за ним действительно следят, и недостаточно серьезно относился к Службе безопасности Украины.

Об этом заявила политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова в эфире телеканала FREEДOM.

“Всем уже немного неуютно. Я думаю, что он совершенно не догадывался, хоть и говорил, что за ним следят. Однако по-прежнему ходил в ближайший лесок записывать свои видео и, в общем-то, видимо, недостаточно серьезно относился к Службе безопасности Украины (СБУ). Я бы на его месте подумала серьезно, потому что в школе учили в книгах, что партизаны, уничтожающие коллаборантов, делают правильное дело. Поэтому, как говорится, собаке – собачья смерть”, – сказала она.

Курносова отметила, что, вероятнее всего, охрана у перебравшихся в Россию коллаборантов — недостаточна. К примеру, у того же экс-нардепа Украины Виктора Медведчука.

“Все-таки Кива был намного активнее в медийном плане, во всех пропагандистских шоу исполнял пируэты, потому и был достаточно заметен. Но к каждому "Киве" охранника не подставишь. Однако какой-то охранник у него был, но не дорос Кива, чтобы его ФСО охраняла. Кива никем там не был. Но, с другой стороны, конечно, есть люди рангом ниже, за ними присматривает полиция. Итак, полиции было неудобно наблюдать за Кивой. Вот так получилось, что бегал, бегал и добегался", — предположила аналитика.

Курносова подчеркнула, что ни один, кто участвует в преступной войне против украинского народа, не должен чувствовать себя в безопасности.

“Он жил все-таки в каком-нибудь более-менее закрытом поселке, где периметр кое-как охранялся. Понятно, что он не Путин, чтобы ему обеспечивать что-то совсем такое. Поэтому, по моему мнению, российские спецслужбы недооценивают возможности украинских спецслужб на российской территории. Потому так много происходит таких событий, неожиданных для них. А если мы вспомним историю с Северомойским тоннелем — это еще более мощная операция, чем ликвидация Кивы, на мой взгляд", — подытожила Ольга Курносова.

Напомним, вечером 6 декабря российские пропагандисты сообщили, что украинского бывшего депутата Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. Впоследствии в украинской разведке подтвердили смерть предателя.

Источники ТСН сообщили, что за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины. Речь идет о проведенной спецоперации.

Ранее сообщали громкие подробности, где убили предателя Украины Илью Киву и о его "пророческой" заметке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИВУ УБИЛИ В ЛЕСУ! Сожительница экснардепа шокировала признанием!

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