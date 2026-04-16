Всю ночь РФ была по Одессе ракетами и дронами: атака унесла много жизней — новые данные
В частности, в результате ударов по Одессе поврежден жилой дом.
Ночью 16 апреля российские войска совершили несколько волн атак ракетами и беспилотниками по Одессе. Число жертв ударов по областному центру растет.
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
В результате ударов по Одессе повреждены объекты инфраструктуры, а также жилой дом в Хаджибейском районе. Зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.
В свою очередь, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что в городе повреждены объекты портовой, критической и жилищной инфраструктуры. Произошли пожары.
В частности, минимум в трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекление. Кроме того, повреждено общежитие и близлежащие здания.
Что известно о количестве жертв
Сначала глава МВА сообщил, что россияне убили в городе шесть человек. Впрочем, впоследствии Сергей Лысак сообщил, что количество жертв снова возросло. По состоянию на 08:20 известно о восьми погибших в городе.
Кроме того, растет и количество пострадавших. По меньшей мере, 16 человек получили травмы.
Атака на Одессу 15 апреля
В канун вечера россияне также атаковали Одессу. В частности, один дрон попал в жилую многоэтажку в Хаджибейском районе. Повреждены три квартиры, а одна была полностью разрушена. В результате «прилета» погиб один человек. Несколько человек пострадали.
В Березовском районе из-за атаки повреждена крыша частного жилого дома.