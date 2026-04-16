Россия ударила по Одессе. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночью 16 апреля российские войска совершили несколько волн атак ракетами и беспилотниками по Одессе. Число жертв ударов по областному центру растет.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате ударов по Одессе повреждены объекты инфраструктуры, а также жилой дом в Хаджибейском районе. Зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

В свою очередь, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что в городе повреждены объекты портовой, критической и жилищной инфраструктуры. Произошли пожары.

В частности, минимум в трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекление. Кроме того, повреждено общежитие и близлежащие здания.

Что известно о количестве жертв

Сначала глава МВА сообщил, что россияне убили в городе шесть человек. Впрочем, впоследствии Сергей Лысак сообщил, что количество жертв снова возросло. По состоянию на 08:20 известно о восьми погибших в городе.

Кроме того, растет и количество пострадавших. По меньшей мере, 16 человек получили травмы.

Россияне ударили по Одессе беспилотниками и ракетами. / © Facebook / Сергей Лысак

Атака на Одессу 15 апреля

В канун вечера россияне также атаковали Одессу. В частности, один дрон попал в жилую многоэтажку в Хаджибейском районе. Повреждены три квартиры, а одна была полностью разрушена. В результате «прилета» погиб один человек. Несколько человек пострадали.

В Березовском районе из-за атаки повреждена крыша частного жилого дома.