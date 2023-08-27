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Россияне никак не отстанут от Сумщины: в результате обстрелов с вертолета поврежден склад с зерном

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Россияне никак не отстанут от Сумщины: в результате обстрелов с вертолета поврежден склад с зерном

Враг продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру / Фото: Pexels

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 26 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

  • Зафиксировано 147 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Новослободская, Великописаревская, Путивльская, Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская громады.
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (28 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
  • Новослободская громада: проведен минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из АГС (16 взрывов).
  • Путивльская громада: были минометные обстрелы (15 взрывов).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и обстрелов из АГС (20 взрывов).
  • Юноша: 19 мин сбросил враг на территорию общины.
  • Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: был артобстрел (8 взрывов).
  • Хотинская громада: россияне били из артиллерии (2 взрыва) и минометов (2 взрыва). Также был обстрел из танка (5 взрывов) и сброс с БПЛА ВОГО (1 взрыв).
  • Эсманская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (1 взрыв). В результате обстрела поврежден склад для хранения зерна. Также был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, что ранее россияне убили педагогов, нанеся удар по школе на Сумщине.

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Дата публикации
Просмотры
67
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