Россияне никак не отстанут от Сумщины: в результате обстрелов с вертолета поврежден склад с зерном

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 26 августа 2023 года.
В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
- Зафиксировано 147 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Новослободская, Великописаревская, Путивльская, Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (28 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
- Новослободская громада: проведен минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из АГС (16 взрывов).
- Путивльская громада: были минометные обстрелы (15 взрывов).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и обстрелов из АГС (20 взрывов).
- Юноша: 19 мин сбросил враг на территорию общины.
- Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов).
- Шалыгинская громада: был артобстрел (8 взрывов).
- Хотинская громада: россияне били из артиллерии (2 взрыва) и минометов (2 взрыва). Также был обстрел из танка (5 взрывов) и сброс с БПЛА ВОГО (1 взрыв).
- Эсманская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (1 взрыв). В результате обстрела поврежден склад для хранения зерна. Также был минометный обстрел (2 взрыва).
- Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
Напомним, что ранее россияне убили педагогов, нанеся удар по школе на Сумщине.