Российские военные блоггеры продолжали выражать обеспокоенность по поводу ограниченного пересечения Украиной реки Днепр в Херсонской области 14 и 15 сентября.

Российские милблогеры утверждали, что украинские силы активизировали свою деятельность на неопределенных островах дельты реки Днепр возле Антоновского моста, чтобы закрепить позиции на будущее наступление на восточный (левый) берег Херсонской области.

Об этом пишут аналитики Института исследования войны – ISW.

Российские силы, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для защиты от значительной украинской атаки на этом участке фронта, учитывая, что российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую область.

Один российский военный блоггер признал, что российским силам не хватает возможностей для проведения собственных значительных операций по переправе через реку в этом районе, в частности из-за отсутствия снарядов для артиллерийской подготовки.

Как сообщалось, главнокомандующий чешской армией генерал-лейтенант Карел Рехка заявил, что контрнаступление ВСУ продлится не несколько недель. По его словам, западным партнерам Украины нужно настроиться на длительную поддержку и готовы иметь дело с враждебной Россией даже после окончания войны.

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