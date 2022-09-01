Россияне обстреливают коридор, по которому МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: в МИД отреагировали

Россия совершает провокации по дороге в Запорожскую АЭС, чтобы помешать миссии МАГАТЭ добраться до станции. В МИД Украины отреагировали на такое дерзкое поведение врага.

Россияне усиленно обстреливают коридор, которым из Запорожья в АЭС должна проехать миссия МАГАТЭ. В Министерстве иностранных дел требуют прекратить провокации и допустить к ЗАЭС иностранных экспертов.

Соответствующий призыв в Твиттере обнародовал представитель МИД Олег Николенко.

"Нарушая взятые на себя обязательства, российская армия усиленно обстреливает коридор, которым из Запорожья в АЭС должна проехать миссия МАГАТЭ. Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и разрешить МАГАТЭ безопасный проход", — написал он.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграмме написал, что россияне обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ и скрыть правду о своих преступлениях.

"Россияне обстреляли Энергодар и территорию ЗАЭС. Они хотят сорвать визит миссии МАГАТЭ. Это действия государства-террориста, которое боится, чтобы мир узнал правду. Именно россия ответственна за все, что происходит на ЗАЭС и в Энергодаре. Преступников нужно остановить", — подчеркнул он. Ермак.

Напомним, накануне, 31 августа, оккупанты заставили МАГАТЭ стоять в очереди на КПП .

Как сообщается, в день приезда МАГАТЭ на ЗАЭС россияне накрыли огнем Энергодар и бьют по маршруту миссии.

Тем временем из-за обстрелов на Запорожской АЭС отключился 5-й энергоблок.

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