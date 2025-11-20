Один из самых мощных: россияне ударили по Мирнограду КАБом, вес которого является рекордным

Мирноград / © Telegram / Сергей Стерненко

Реклама

Россияне продолжают стирать с лица земли Мирноград в Донецкой области. В Сети показали момент прилета управляемой авиационной бомбы по развалинам города.

Видео обнародовали ВМС ВСУ.

На видео – момент прилета КАБа по развалинам города.

Реклама

Дата публикации 13:09, 20.11.25 Количество просмотров 5 Кадры попадания КАБа по Мирнограду

Как говорится, вероятно, это был КАБ-3000. Это одна из самых мощных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков.

«Почти половину веса этого снаряда – 1200-1400кг – составляет взрывчатка», – отметили в ведомстве.

Раньше говорилось о том , есть ли окружение Мирнограда.

«Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативное окружение города не соответствует действительности», — сказал представитель Генштаба.

ВСУ.