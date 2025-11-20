ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Один из самых мощных: россияне ударили по Мирнограду КАБом, вес которого является рекордным

Российские войска беспощадно гонят по Мирнограду Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мирноград

Мирноград / © Telegram / Сергей Стерненко

Россияне продолжают стирать с лица земли Мирноград в Донецкой области. В Сети показали момент прилета управляемой авиационной бомбы по развалинам города.

Видео обнародовали ВМС ВСУ.

На видео – момент прилета КАБа по развалинам города.

Как говорится, вероятно, это был КАБ-3000. Это одна из самых мощных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков.

«Почти половину веса этого снаряда – 1200-1400кг – составляет взрывчатка», – отметили в ведомстве.

Раньше говорилось о том , есть ли окружение Мирнограда.

«Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативное окружение города не соответствует действительности», — сказал представитель Генштаба.
ВСУ.

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie