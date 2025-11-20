- Дата публикации
Один из самых мощных: россияне ударили по Мирнограду КАБом, вес которого является рекордным
Российские войска беспощадно гонят по Мирнограду Донецкой области.
Россияне продолжают стирать с лица земли Мирноград в Донецкой области. В Сети показали момент прилета управляемой авиационной бомбы по развалинам города.
Видео обнародовали ВМС ВСУ.
На видео – момент прилета КАБа по развалинам города.
Как говорится, вероятно, это был КАБ-3000. Это одна из самых мощных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков.
«Почти половину веса этого снаряда – 1200-1400кг – составляет взрывчатка», – отметили в ведомстве.
Раньше говорилось о том , есть ли окружение Мирнограда.
«Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативное окружение города не соответствует действительности», — сказал представитель Генштаба.
ВСУ.