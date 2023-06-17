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Россияне обстреляли авто с людьми в Харьковской области: есть погибшие

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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Россияне обстреляли авто с людьми в Харьковской области: есть погибшие

Россияне обстреляли село в Харьковской области. / Фото: Олег Синєгубов

В настоящее время устанавливают детали атаки.

В субботу, 17 июня, российская армия обстреляла село Гурьев Казачок в Богодуховском районе Харьковской области. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта", — говорится в его сообщении.

По предварительным данным, в автомобиле находились четыре человека, погибших на месте. Детали трагедии устанавливаются.

Как сообщалось, российские войска 16 июня нанесли массированный ракетный удар по Херсону. Ранения получили более 20 человек. Повреждены медучреждение, детсад, супермаркет и жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
183
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