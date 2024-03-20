Россияне обстреляли автомобили в Херсонской области: есть погибшие

В среду, 20 марта, российские войска атаковали автомобили с мирными жителями Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, инцидент произошел на автодороге между населенными пунктами Садово и Антоновка в Херсонской общине.

По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое мужчин. Примерно им было по 40 лет, говорит председатель ОВА.

Как сообщалось, в Херсонской области, в селе Львове Бериславского района, мужчины разбирали FPV-дрон и погибли. Местные жители 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас.

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