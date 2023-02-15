Россияне обстреляли больницу на Херсонщине: за жизнь раненого работника медучреждения борются врачи

В среду, 15 февраля, российские военные снова обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области. В результате удара по медучреждению один его работник получил ранения.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Сегодня захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе. Вражеские снаряды попали в котельную — помещение, из которого обеспечивается тепло в медучреждении, потерпело разрушение", — говорится в сообщении.

В результате российского обстрела получил ранение работник заведения.

"В эти минуты за его жизнь борются врачи", – сообщили в ОВА.

Напомним, накануне, 14 февраля, российские захватчики в Херсонской области обстреляли дважды за день медучреждение – станцию скорой медицинской помощи в Бериславе, ранив водителя.

Как известно, российские войска продолжают обстреливать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Сегодня, 15 февраля, оккупанты нанесли удар по Покровску в Донецкой области. Снаряды оккупантов попали в пятиэтажный жилой дом, в результате чего почти полностью разрушены верхние этажи. На сегодня известно, что ранения получили по меньшей мере 12 человек, под завалами еще могут находиться люди.

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