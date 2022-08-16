Россияне обстреляли частный сектор Краматорска: фото разрушений

В ночь на 16 августа, российские войска обстреляли Краматорск в Донецкой области.
Россияне нанесли удар по частному сектору города. В результате вражеского удара повреждены и разрушены дома мирных жителей.
В Краматорском горсовете показали фото российской атаки.
Кроме того, повреждены линии электропередачи. Работают спасатели и полиция. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Как сообщалось, армия-страны агрессорки России нанесла ракетный удар по Житомирской области. В результате вражеской атаки во вторник, 16 августа, в Житомирском районе произошло два взрыва.
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