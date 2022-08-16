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Россияне обстреляли частный сектор Краматорска: фото разрушений

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Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©

В ночь на 16 августа, российские войска обстреляли Краматорск в Донецкой области.

Россияне нанесли удар по частному сектору города. В результате вражеского удара повреждены и разрушены дома мирных жителей.

В Краматорском горсовете показали фото российской атаки.

Кроме того, повреждены линии электропередачи. Работают спасатели и полиция. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет.
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет.
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет.

Как сообщалось, армия-страны агрессорки России нанесла ракетный удар по Житомирской области. В результате вражеской атаки во вторник, 16 августа, в Житомирском районе произошло два взрыва.

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