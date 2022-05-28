Россияне обстреляли Чернобыевку: один человек погиб, а шестеро получили ранения

Россияне обстреляли Чернобыевку: один человек погиб, а шестеро получили ранения

Армия государства-агрессора России снова атаковала жителей Чернобаевки Херсонской области.

Ракетный обстрел территории Чернобыевской сельской общины произошел 27 мая 2022-го. В результате вражеской атаки шесть человек получили ранения. Один житель погиб.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

В результате попадания вражеского снаряда в частный дом погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц.

Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.

Харьковская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Досудебное расследование по делу продолжается.

Как сообщалось, российская армия не прекращает обстреливать приграничные территории Сумской и Черниговской областей. В частности, в 00.35 обстреляли ракетами один из городов Конотопского района Сумщины. В результате удара повреждено сельхозпредприятие на окраине.

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