Россияне обстреляли Чернобыевку: один человек погиб, а шестеро получили ранения

Армия государства-агрессора России снова атаковала жителей Чернобаевки Херсонской области.
Ракетный обстрел территории Чернобыевской сельской общины произошел 27 мая 2022-го. В результате вражеской атаки шесть человек получили ранения. Один житель погиб.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
В результате попадания вражеского снаряда в частный дом погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц.
Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.
Харьковская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Досудебное расследование по делу продолжается.
Как сообщалось, российская армия не прекращает обстреливать приграничные территории Сумской и Черниговской областей. В частности, в 00.35 обстреляли ракетами один из городов Конотопского района Сумщины. В результате удара повреждено сельхозпредприятие на окраине.
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