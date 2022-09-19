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Россияне обстреляли Дергачи из артиллерии и сбросили с беспилотника мины

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Россияне обстреляли Дергачи из артиллерии и сбросили с беспилотника мины

Фото: Associated Press

Российские войска продолжают наносить удары по Харьковщине.

В понедельник, 19 сентября, кафиры страны-агрессора России обстреляли Дергачи.

Об этом сообщили в Дергачевском городском совете.

Российские войска обстреляли город из артиллерии. Кроме того, оккупанты сбросили над населенным пунктом с беспилотника мины с отложенной детонацией.

"Пожалуйста, будьте очень осторожны, передвигаясь по городу", — просят в горсовете.

Как сообщалось, на освобожденной от россиян территории Харьковской области шестеро жителей взорвались на вражеских минах. Два человека взорвались на авто в Дергачевском районе, еще двое — в Изюмском, и двое — в Чугуевском.

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Дата публикации
Просмотры
223
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