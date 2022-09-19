Россияне обстреляли Дергачи из артиллерии и сбросили с беспилотника мины

Российские войска продолжают наносить удары по Харьковщине.
В понедельник, 19 сентября, кафиры страны-агрессора России обстреляли Дергачи.
Об этом сообщили в Дергачевском городском совете.
Российские войска обстреляли город из артиллерии. Кроме того, оккупанты сбросили над населенным пунктом с беспилотника мины с отложенной детонацией.
"Пожалуйста, будьте очень осторожны, передвигаясь по городу", — просят в горсовете.
Как сообщалось, на освобожденной от россиян территории Харьковской области шестеро жителей взорвались на вражеских минах. Два человека взорвались на авто в Дергачевском районе, еще двое — в Изюмском, и двое — в Чугуевском.
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