Украина
486
Россияне обстреляли детскую больницу в областном центре

В Сумах ударные беспилотники нанесли удары по больнице. Дети и персонал находились в укрытии.

Анастасия Павленко
На месте атаки

На месте атаки

Дополнено новыми материалами

В Сумах россияне атаковали медицинское учреждение, где лечатся дети. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждены десятки окон в здании больницы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«После 12:00 враг двумя ударными БпЛА с интервалом около получаса нанес удары по территории больницы. Дети и медицинский персонал находятся в укрытии», — отметил он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. За медицинской помощью никто не обращался.

Напомним, в ночь на 5 февраля российские войска снова атаковали Сумы беспилотниками. Около 02:30 зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома. По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа «Герань-2». В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены припаркованные автомобили.

486
