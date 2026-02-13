- Дата публикации
-
Украина
Россияне обстреляли детскую больницу в областном центре
В Сумах ударные беспилотники нанесли удары по больнице. Дети и персонал находились в укрытии.
В Сумах россияне атаковали медицинское учреждение, где лечатся дети. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждены десятки окон в здании больницы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«После 12:00 враг двумя ударными БпЛА с интервалом около получаса нанес удары по территории больницы. Дети и медицинский персонал находятся в укрытии», — отметил он.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. За медицинской помощью никто не обращался.
Напомним, в ночь на 5 февраля российские войска снова атаковали Сумы беспилотниками. Около 02:30 зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома. По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа «Герань-2». В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены припаркованные автомобили.