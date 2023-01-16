Россияне обстреляли две громады в Сумской области из минометов и стрелкового оружия

В результате обстрелов, к счастью, никто не пострадал.
Сегодня, 16 января, российские войска обстреляли две громады в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий.
Россияне в течение дня обстреляли Шалыгинскую и Дружбовскую громады.
"Шалыгинская громада: враг открывал огонь из стрелкового оружия, 7 очередей. По Дружбовской громаде россияне ударили из минометов, 9 прилетов", — говорится в сообщении.
В результате обстрелов жертв и пострадавших нет.
Напомним, российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области 14 января с территории РФ, применив минометы и артиллерию. В результате вражеского огня был ранен мужчина.
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