Россияне обстреляли эвакуационный автобус в Лисичанске: ранен водитель

К моменту обстрела транспорт уже отвез людей и возвращался пустым.

Российские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Лисичанске, Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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"Россияне воюют с украинскими детьми, женщинами и стариками. "Вторая армия мера" обстреляла эвакуационный автобус в Лисичанске", — сообщили в военной администрации.

Отмечается, что к моменту обстрела транспорт уже отвез людей и возвращался пустым. Водитель ранен.

"Надеемся автобус сможем отремонтировать, потому что он сейчас на вес золота", — говорят военные.

Напомним, стало известно о планах работы гуманитарных коридоров 24 марта 2022 года. На сегодняшний день согласовано 7 гуманитарных коридоров.

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