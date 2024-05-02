Россияне обстреляли Горняк в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие

В результате атаки возникли возгорания.
Накануне, 1 мая, российские войска обстреляли город Горняк в Донецкой области. В результате вражеского удара два человека погибли и шестеро получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что медики оказали одному раненому первую медицинскую помощь, и транспортировали в больницу.
Также в результате обстрела возникли пожары в частном жилищном секторе. Спасатели ликвидировали возгорание гаражей и частного жилого дома.
Как сообщалось, поздно вечером 1 мая российские оккупанты снова атаковали Одессу. В результате российской ракетной атаки повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу.
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