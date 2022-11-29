Россияне обстреляли громаду в Сумской области: снаряды разрывались возле домов (фото)

Во вторник, 29 ноября, российские войска обстреляли Ворожбянскую громаду в Сумской области. Зафиксировано 30 "прилетов" на двух улицах.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, российские снаряды разрывались во дворах — возле домов людей. "Люди успели спрятаться в укрытиях", — подчеркнул глава областной военной администрации.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Повреждены по меньшей мере шесть домов местных жителей, а четыре имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области. Обошлось без жертв. Размер повреждений выясняется.

Читайте также: