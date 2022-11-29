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Россияне обстреляли громаду в Сумской области: снаряды разрывались возле домов (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1180
Время на прочтение
1 мин
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© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Обошлось без жертв.

Во вторник, 29 ноября, российские войска обстреляли Ворожбянскую громаду в Сумской области. Зафиксировано 30 "прилетов" на двух улицах.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, российские снаряды разрывались во дворах — возле домов людей. "Люди успели спрятаться в укрытиях", — подчеркнул глава областной военной администрации.

© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Повреждены по меньшей мере шесть домов местных жителей, а четыре имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш.

© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области. Обошлось без жертв. Размер повреждений выясняется.

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Дата публикации
Просмотры
1180
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