Россияне обстреляли громаду в Сумской области: снаряды разрывались возле домов (фото)

Обошлось без жертв.
Во вторник, 29 ноября, российские войска обстреляли Ворожбянскую громаду в Сумской области. Зафиксировано 30 "прилетов" на двух улицах.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, российские снаряды разрывались во дворах — возле домов людей. "Люди успели спрятаться в укрытиях", — подчеркнул глава областной военной администрации.
Повреждены по меньшей мере шесть домов местных жителей, а четыре имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области. Обошлось без жертв. Размер повреждений выясняется.
Читайте также:
- Удары по оккупантам в Запорожье и Луганщине: в Генштабе сообщили о полутысячи раненых захватчиков
- Россия нанесла удар по областной больнице Херсона – ОП
- В Воздушных силах ответили, смогут ли отбить атаку сразу несколько российских ракет.