Россияне обстреляли громады Сумщины из минометов и артиллерии: детали

Также враг на одну из громад сбросили с БПЛА 8 взрывных устройств
Стала известна ситуация на приграничньи Сумщины по состоянию на 21:00 30 января 2023 года.
В течение дня враг совершил обстрелы Белопольской и Эсманьской громад. Было зафиксировано 18 прилетов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Также россияне сбрасывали на территорию Великописаревской громады взрывные устройства (типа ВОГ).
- Эсманьская громада: с 10.30 был минометный обстрел по территории громады – 7 прилетов. Также был обстрел в 16.20 – 1 прилет (тип обстрела не установлен).
- Белопольская громада: был зафиксирован артиллерийский обстрел – 10 прилетов.
- Великописаревская громада: русские по территории общины сбросили с БПЛА 8 взрывных устройств (типа ВОГ).
«Предварительно – во всех случаях без жертв и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц», — говорится в сообщении.
Сумщина: обстрел врага
Напомним, что ранее кафиры нанесли 60 ударов по громадам Сумщины. К счастью, обошлось без жертв.
Также враг расстрелял машину волонтеров, развозивших Сумщиной хлеб. Из машины правоохранители извлекли 40 шаров.
К тому же, жители Сумщины чудом уцелели после того, как их дом обстреляла РФ. Россияне открыли огонь из ствольной артиллерии.
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