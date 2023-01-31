Россияне обстреляли громады Сумщины из минометов и артиллерии: детали

Также враг на одну из громад сбросили с БПЛА 8 взрывных устройств

Стала известна ситуация на приграничньи Сумщины по состоянию на 21:00 30 января 2023 года.

В течение дня враг совершил обстрелы Белопольской и Эсманьской громад. Было зафиксировано 18 прилетов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Также россияне сбрасывали на территорию Великописаревской громады взрывные устройства (типа ВОГ).

Эсманьская громада: с 10.30 был минометный обстрел по территории громады – 7 прилетов. Также был обстрел в 16.20 – 1 прилет (тип обстрела не установлен).

Белопольская громада: был зафиксирован артиллерийский обстрел – 10 прилетов.

Великописаревская громада: русские по территории общины сбросили с БПЛА 8 взрывных устройств (типа ВОГ).

«Предварительно – во всех случаях без жертв и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц», — говорится в сообщении.

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Сумщина: обстрел врага

Напомним, что ранее кафиры нанесли 60 ударов по громадам Сумщины. К счастью, обошлось без жертв.

Также враг расстрелял машину волонтеров, развозивших Сумщиной хлеб. Из машины правоохранители извлекли 40 шаров.

К тому же, жители Сумщины чудом уцелели после того, как их дом обстреляла РФ. Россияне открыли огонь из ствольной артиллерии.

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