Россияне обстреляли Гуляйполе в Запорожской области: что известно о пострадавших

Утром 19 августа русские войска обстреляли Гуляйполе. Есть погибший человек.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В результате атаки захватчиков пострадали супруги. К сожалению, 56-летняя женщина погибла, а 61-летний мужчина получил ранения. Он оперативно доставлен в больницу, чтобы оказать необходимую помощь.

"Берегите себя от коварства российских войск – выезжайте с линии фронта! Доверьте дело нашим защитникам!", – призывают в ОВА.

Напомним, россияне обстреляли "Пункт несокрушимости" в Донецкой области. Четверо человек ранены.

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