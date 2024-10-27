Россияне обстреляли Херсон и разрушили почту: есть погибший и раненые

В воскресенье, 27 октября, российская террористическая армия обстреляла город Херсон, применив дальнобойную артиллерию и дроны. В результате обстрела разрушено почтовое отделение.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, при обстреле почты в Центральном районе города погиб мужчина, личность которого устанавливается. Ранения получили еще два человека.

45-летнего херсонца госпитализировали с взрывной травмой, контузией, а также осколочными ранениями головы, спины и ног.

Со взрывной травмой и множественными ранениями доставили в больницу также 38-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в Днепровском районе из-за атаки вражеского БПЛА погиб 61-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в этот же день оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 71-летнего мужчину. Он получил смертельные травмы.

Напомним, ранее в Херсоне вражеский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи.

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