Россияне обстреляли Херсон с временно оккупированного берега

В субботу утром, 27 апреля, в Херсоне произошли взрывы. Армия РФ ударила по городу с временно оккупированной территории.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Прибрежная зона под обстрелом. Враг атакует с временно оккупированного левого берега", — подчеркнул он.

Жителей города власти просят находиться в безопасных местах.

Как сообщалось, ночью 27 апреля Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины. Враг атаковал крылатыми ракетами Х-101, "Кинжал" и "Калибр". Также враг применил управляемые авиационные ракеты Х-59 и ракеты С-300.

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