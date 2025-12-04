Россияне обстреляли Херсон: ТЭЦ полностью остановила работу

Последствия атаки / © Getty Images

В Херсоне более 40,5 тысяч абонентов остались без отопления. ВС РФ добились приостановки работы Херсонской теплоэлектроцентрали, и местные власти ищут альтернативы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«Херсонская ТЭЦ — полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, получил серьезные разрушения: повреждены помещения и оборудование станции. Террористы еще раз воюют против мирного населения», — подчеркнул Прокудин.

Прокудин из-за ситуации собирает оперативное совещание для рассмотрения вариантов альтернативного теплоснабжения для домов, подключенных к ТЭЦ. В то же время, он ведет переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева.

В городе продолжают функционировать «Пункты незламності».

Ранее сообщалось, что в Херсоне в результате вражеской атаки погибла 6-летняя девочка. Она получила травмы, врачи не смогли ее спасти.