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Россияне обстреляли Херсонщину из авиации: под завалами дома погибли люди (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне обстреляли Херсонщину из авиации: под завалами дома погибли люди (фото)

Утром 20 мая оккупанты атаковали населенные пункты в Херсонской области. / Фото: Офис генерального прокурора

Повреждены жилые дома.

Российская оккупационная армия в субботу, 20 мая, около 4:00 в очередной раз обстреляли город Берислав и Киндейку Херсонской области. В результате вражеских атак есть жертвы среди мирных жителей.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В Бериславе вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами дома погибли мужчина и женщина. В результате удара по Киндейке, что возле Херсона, травмы получил мужчина. Он госпитализирован.

"По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам. Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт", — говорится в сообщении.

В субботу, 20 мая, российская армия по авиации атаковала Берислав и поселок Киндейка на Херсонщине. / ©
В субботу, 20 мая, российская армия по авиации атаковала Берислав и поселок Киндейка на Херсонщине.
В Херсонской области в результате утреннего авиаудара РФ погибли два человека. / ©
В Херсонской области в результате утреннего авиаудара РФ погибли два человека.

Напомним, после полуночи 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", направившимися на Киевщину. Все беспилотники были уничтожены.

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Дата публикации
Просмотры
1304
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