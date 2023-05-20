Россияне обстреляли Херсонщину из авиации: под завалами дома погибли люди (фото)

Повреждены жилые дома.
Российская оккупационная армия в субботу, 20 мая, около 4:00 в очередной раз обстреляли город Берислав и Киндейку Херсонской области. В результате вражеских атак есть жертвы среди мирных жителей.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
В Бериславе вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами дома погибли мужчина и женщина. В результате удара по Киндейке, что возле Херсона, травмы получил мужчина. Он госпитализирован.
"По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам. Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт", — говорится в сообщении.
Напомним, после полуночи 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", направившимися на Киевщину. Все беспилотники были уничтожены.