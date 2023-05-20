Россияне обстреляли Херсонщину из авиации: под завалами дома погибли люди (фото)

Российская оккупационная армия в субботу, 20 мая, около 4:00 в очередной раз обстреляли город Берислав и Киндейку Херсонской области. В результате вражеских атак есть жертвы среди мирных жителей.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В Бериславе вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами дома погибли мужчина и женщина. В результате удара по Киндейке, что возле Херсона, травмы получил мужчина. Он госпитализирован.

"По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам. Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт", — говорится в сообщении.

В субботу, 20 мая, российская армия по авиации атаковала Берислав и поселок Киндейка на Херсонщине.

В Херсонской области в результате утреннего авиаудара РФ погибли два человека.

Напомним, после полуночи 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", направившимися на Киевщину. Все беспилотники были уничтожены.

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