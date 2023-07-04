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Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: есть жертвы (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: есть жертвы (фото)

Утром 4 июля оккупационные войска совершили артобстрел города Херсона. / Фото: Офис генерального прокурора

Повреждены дома.

Во вторник, 4 июля, около 6:00 российские оккупационные войска совершили артобстрел города Херсон. Есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В результате утреннего удара по Херсону погибли два горожан. Мужчина и женщина получили несовместимые с жизнью травмы. Данные о пострадавших уточняются, добавляют в Офисе. Кроме того, повреждены жилые дома.

На месте происшествия работают правоохранители. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Россияне ударили по Херсону по артиллерии, есть погибшие. / ©
Россияне ударили по Херсону по артиллерии, есть погибшие.

К слову, председатель ОВА Александр Прокудин сообщил, что за минувшие сутки армия РФ совершила 68 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов. Шесть человек получили ранения.

Как сообщалось, в результате удара оккупантами в понедельник, 3 июля, по пятиэтажному дому в Сумах количество жертв возросло до трех человек. Четверо человек остаются в больницах.

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Дата публикации
Просмотры
883
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