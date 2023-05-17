Россияне обстреляли из артиллерии Курахово в Донецкой области: есть жертвы

Накануне, 16 мая, российские оккупационные войска четырежды обстрелялиКурахово в Донецкой области. Под атаку врага попали окрестности и центральная часть города.

Об этом сообщил руководитель МВА Роман Падун.

В результате атаки армии РФ погиб один человек. Кроме того, один местный житель получил ранения.

Также из-за обстрелов без электроснабжения остались 600 домов. Повреждены три многоэтажки, семь частных жилых домов и административное здание.

Кроме того, за прошедшие сутки под артиллерийские обстрелы попал поселок Кураховка. Повреждены три частных жилых дома и электрические сети, отметил Падун.

Как сообщалось, российские оккупанты нанесли удар по больнице в Бериславе на Херсонщине, нанеся существенные разрушения. Захватчики попали в реанимационное и центральное отделение больницы.

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