Россияне обстреляли из артиллерии приграничье Сумщины: ударили по центру села, есть погибшие (фото)

Во вторник, 18 октября, армия РФ обстреляла пограничную Юнаковскую громаду в Сумской области. Россияне прицельно обстреляли центр села.

Руководитель Сумской областной военной администрации руководитель Дмитрий Живицкий показал последствия атаки.

"Террористы из России цинично и в очередной раз "пробили дно". Снаряды направили точь-в-точь на мирных людей", — подчеркнул он.

По словам Живицкого, зафиксировано около 10 "прилетов" из ствольной артиллерии. Атаковали оккупанты центр — возле магазинов на момент атаки было людно. Два человека погибли на месте. Еще один мужчина ехал на мотоцикле во время обстрела. Он получил ранение. Потерпевшего госпитализировали.

В селе повреждены дома и амбулатория.

живи / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

живи / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

живи / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Массированные ракетные удары

За десять дней, с 7 по 18 октября, Россия нанесла около 190 массированных ударов: обстреляно 16 областей и город Киев. Большинство атак было нанесено по критической инфраструктуре – объектам энергетики. В результате ракетных атак погибли более 70 украинцев.

Утром 18 октября в Украине начали объявлять воздушную тревогу: в некоторых областях она длилась более трех часов. Оккупанты атаковали несколько городов.

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. В столице было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Появились перебои со светом и водоснабжением.

После утренней атаки киевлян просят сделать запасы воды и экономить электроэнергию. Мэр столицы Виталий Кличко призвал не включать мощные электроприборы: кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи.

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