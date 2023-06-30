Россияне обстреляли из артиллерии жилой квартал Херсона: детали

В пятницу утром, 30 июня, российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал Херсона. Армия РФ ударила по городу по артиллерии.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам главы области, тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали.

Также россияне обстреляли россияне и село Михайловка Новоалександровской общины. Из-за артиллерийского удара ранен 70-летний мужчина.

Обстрелы Херсона

Ночью против 30 июня произошли обстрелы из миномета по Киндийце и Восточному. Район Антоновского моста шесть раз стреляли зажигательными снарядами.

Утром 29 июня российские кафиры обстреляли из артиллерии Белозерскую общину в Херсонской области. Погибла женщина. также пострадал 20-летний молодой человек. У него контузия и ранение лица.

Вечером 29 июня армия РФ обстреляла "Пункт несокрушимости" в Херсоне. Там люди получали гуманитарную помощь. На месте российского теракта погибли двое местных жителей.

Под утро 25 июня русские войска обстреляли Херсон. Снаряд попал в пятиэтажку. Под завалами поврежденного дома погиб мужчина.

Читайте также: