Россияне обстреляли из "Градов" Херсонскую область: есть жертвы

Во вторник, 11 июля, российская оккупационная армия снова обстреляла Херсонскую область. Россияне ударили из "Градов" по Софиевке Станиславской общины

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Русская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской общины. Пострадали мирные люди", — рассказал глава ОВА.

По предварительной информации, погибла женщина. Кроме того, один человек получил ранения. По словам Прокудина, на месте работают спасательные службы.

Напомним, в Херсонской ОВА рассказали, что в ближайшие часы вероятны российские обстрелы железнодорожного вокзала в Херсоне.

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