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Россияне обстреляли из "Градов" Херсонскую область: есть жертвы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
1 мин
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Россияне обстреляли из "Градов" Херсонскую область: есть жертвы

Российская оккупационная армия 11 июля была обстреляна Софиевкой в Херсонской области. / Фото: Associated Press

Погибла женщина.

Во вторник, 11 июля, российская оккупационная армия снова обстреляла Херсонскую область. Россияне ударили из "Градов" по Софиевке Станиславской общины

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Русская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской общины. Пострадали мирные люди", — рассказал глава ОВА.

По предварительной информации, погибла женщина. Кроме того, один человек получил ранения. По словам Прокудина, на месте работают спасательные службы.

Напомним, в Херсонской ОВА рассказали, что в ближайшие часы вероятны российские обстрелы железнодорожного вокзала в Херсоне.

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Дата публикации
Просмотры
175
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