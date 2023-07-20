Россияне обстреляли из танков Казачью Лопань: погиб мужчина (фото)

Мужчина ехал в аптеку, когда попал под обстрел.
Утром в четверг, 20 июля, российские военные нанесли массированный удар по поселку Казачья Лопань Харьковской области. Есть жертвы. Зафиксировано около 20-ти ударов с танков.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что в результате атаки врага погиб 61-летний местный житель. Мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарством. Получив осколочное ранение, он сел на свой мотороллер, доехал до собственного дома, где скончался.
Кроме того, россияне повредили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Как сообщалось, оккупанты ударили дронами по городу на Черниговщине ночью 20 июля. Армия РФ ударила по Семеновке. Дроны-камикадзе попали в жилые дома.