Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть жертвы

Днем 26 июня армия Российской Федерации ударила по Никополю Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. Есть погибшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Российские войска нанесли удар по частному предприятию. Погибли два работника — это 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Кроме того, 49-летний мужчина травмирован. У пострадавшего – минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"На пораженном объекте есть разрушения. Последствия атаки уточняются", — подчеркнул глава ОВА.

Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, за минувшие сутки по Херсонской области армия РФ совершила 95 обстрелов (644 снаряда), из них по Херсону – 4 обстрела (17 снарядов). Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, а семеро получили ранения.

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