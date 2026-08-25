Россияне обстреляли Изюм: немало раненых, среди них ребенок

Столб дыма

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Российские войска днем обстреляли Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали пять человек, среди них — 16-летняя девушка.

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Еще пять человек, в том числе 11-летняя девочка, подверглись острой реакции на стресс.

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"Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Последствия обстрела

Журналисты "Новости.LIVE" показали кадры последствий обстрела Изюма.

Напомним, российские войска утром 24 августа обстреляли Изюм в Харьковской области из реактивных систем залпового огня. В результате атаки погиб 46-летний мужчина, еще девять человек пострадали, среди них — 13-летняя девочка. На месте работают правоохранители и профильные службы, документирующие последствия удара.

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